Video: मृतदेहांचा खच उचलण्यासाठी भरती; चीनमध्ये कोरोनाच्या विळख्यात मन घट्ट करून लोक कतायत 'ही' कामं

Coronavirus in China: गेल्या काही दिवसांपासून चीनसह अन्य देशातही कोरोनाचे रूग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे जगभर पुन्हा एकदा चिंत व्यक्त केली जात आहे. चीनमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत. परिणामी चीनमधील (corona china) परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की मृतदेह अंत्यसंस्काराच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यासाठी तब्बल 101 किलोमीटरच्या रांगा लागल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

दरम्यान कोरोनामुळे चीनमधील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. कोविडशी संबंधित डेटा आणि माहिती लपवण्यासाठी चीन सतत नवनवीन डावपेच चालवत आहे. चीनने दावा केला आहे की, गेल्या 6 दिवसांपासून कोरोनामुळे एकाचाही मृत्यू झाला नाही. पण चीनमधून जे व्हिडिओ (video viral) समोर येत आहेत ते वेगळेच सांगत आहेत.

मानवाधिकार कार्यकर्त्या जेनिफर झेंग यांनी चीनच्या शंघाई (Shanghai) शहराचा एक व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये शंघाई शहरातील रुग्णालयात मृतदेहांचे ढीग दिसत आहेत. त्यांच्या मते हा व्हिडिओ 24 डिसेंबरचा आहे. याचदरम्यान चीनमधील अनसान शहराचाही थरकाप उडवणारा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कोरोनामुळे सतत होत असलेल्या मृत्यूमुळे अंत्यसंस्कार गृहाच्या पार्किंगमध्ये मृतदेह ठेवण्यात येत आहेत.

चीनमधील शंघाई (Shanghai) शहरात कोरोनाचा कहर सुरू असल्यामुळे येथे कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. तर काही नागरिकांना कोरोनामुळे आपला जीवही गमवावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत शंघाईच्या (Shanghai) शांघायच्या स्मशानभूमीत भरती सुरू आहे. जे लोक मृतदेह उचलू शकतात ते यासाठी अर्ज करू शकतात. एवढेच नाही तर ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.

1. #Shanghai Seaside Cemetery (上海滨海古园) is trying to recruit the following personnel: people to can pick up & transport bodies, and people who can assist with this. People who can deal with WeChat requests regarding body pick-up services are also urgently needed as... pic.twitter.com/mjDZ4QfKjj

