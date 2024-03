लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या मित्राची अमेरिकेत गोळी मारून हत्या, पंतप्रधान मोदींकडे मागितली मदत

Devoleena Bhattacharjee seeks help from PM Modi : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ही नेहमीच सोशल मीडियावर अनेक गोष्टींवर स्पष्टपणे बोलताना दिसते. आता देवोलीनानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मदतीचा हात मागितला आहे. देवोलीनानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत तिच्या मित्राची अमेरिकेत गोळी मारून हत्या करण्यात आल्याचं सांगितलं. देवोलीनानं ही पोस्ट शेअर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना देखील टॅग केलं. तिनं तिच्या मित्राचं पार्थिव भारतात परत आणण्यासाठी त्यांच्याकडे मदत मागितली आहे.

देवोलिनाच्या या मित्राचं नाव अमरनाथ घोष आहे. अमरनाथ हा एकटा असून त्याच्या आई-वडिलांचे आधीच निधन झाले आहे. त्यामुळे त्याच्या पार्थिवाला भारतात आणण्यासाठी मदतीची मागणी देवोलीनानं नरेंद्र मोदी आणि त्याचं बरोबर एस जयशंकर यांच्याकडे केलीये. याविषयी तिनं आधीचं ट्विटर म्हणजेच आत्ताच्या X अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे.

My friend #Amarnathghosh was shot & killed in St louis academy neigbourhood, US on tuesday evening.

Only child in the family, mother died 3 years back. Father passed away during his childhood.

Well the reason , accused details everything are not revealed yet or perhaps no one…

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) March 1, 2024