'इंडिया'ला निरोप देत 'या' पत्रकाराने उचललं हमासविरोधात शस्त्र, पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Israel-Hamas Conflict : इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर बॉम्ब वर्षाव (Bomb Attack) सुरू केला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांची अतोनात हानी झाली आहे. दोन्ही देशात मोठी जीवितहानी झाली आहे. युद्धात दोन्ही देशातील शेकडो नागरिकांचा बळी गेलाय. तर हजारो इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. इस्त्रायलवर (Israel) क्रूर हमासनं (Hamas) 5 हजार रॉकेट्स डागून हल्ला केला. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इस्त्रायलनं युद्धाची घोषणा केलीये.

इस्त्रायल-हमास युद्धात सामान्य लोकं होरपळत आहेत. सतत होणाऱ्या रॉकेट हल्ल्याने इस्त्रालयमधल्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. अनेक घरं उद्ध्वस्थ झाली असून लोकं जीव वाचवण्यासाठी बंकरमध्ये लपत आहेत.

पत्रकाराचं ट्विट व्हायरल

युद्धजन्य परिस्थितीत एका पत्रकाराचं (Journalist) ट्विट चांगलंच व्हायरल (Social Media) झालं आहे. इंडियाला निरोप देत शस्त्र हाती घेत असल्याचं या पत्रकाराने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. ट्विटमध्ये त्याने पुढे म्हटलंय. माझा देश इस्त्रायची सेवा आणि रक्षा करण्यासाठी मी जात आहे. माझ्या पत्नीचा मी निरोप घेतोय. याच्यापुढे माझ्यातर्फे माझी पत्नी ट्विटरवर पोस्ट करेल. वास्तविक पोस्ट करणारा एक इस्त्रायली पत्रकार असून त्याच्या पत्नीचं नाव 'इंडिया' असं आहे. आपल्या प्रिय पत्नीला सोडून युद्धासाठी जावं लागत असल्याने त्याने आपल्या पत्नीसाठी ही पोस्ट लिहिली आहे.

I am drafted as well to serve and defend my country Israel.

I said goodbye to my wife India, who sent me with blessings and protection of God. From now on she will be managing and posting on my behalf so be nice to her. @indianaftali pic.twitter.com/K8O56kAQH7

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 9, 2023