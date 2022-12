Merry Christmas : प्रिय सँटा... तू आईबाबांना पैसे देशील का? पालकांचा नाईलाज पाहून चिमुरडीची आर्जव

Trending News : डिसेंबर महिना सुरु झाल्यावर सगळ्यात जास्त मुलांना नाताळ या सणाची आठवण होते. हा सण मुलांच्या अगदी जवळ आहे. ख्रिसमसमध्ये (Christmas Day) मुलं सांताक्लॉजला (Santa Claus) पत्र लिहित असतात. ही एक परंपरेचा भाग आहे. मुलांना विश्वास आहे की त्यांची पत्रे सांतापर्यंत पोहोचतील आणि त्यांची इच्छा पूर्ण होईल की जर ते चांगले वागले तर. आवडत्या खेळण्यांची मागणी करण्यापासून ते प्रामाणिक कबुलीजबाब देण्यापर्यंत, मुले सांताक्लॉजला लिहिलेल्या पत्रांमध्ये खूप प्रयत्न करतात. आपण नेहमीच सोशल मीडियावर अनेक लहान मुलांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल (Viral) होत असतात. 8 वर्षांच्या मुलीने सांताला लिहिलेले असेच एक पत्र ट्विटरवर (Twitter) व्हायरल झाले असून, अनेकांना त्यांच्या बालपणाची आठवण तिनं करुन दिली आहे.

यूकेच्या (UK) एका महिलेने अलीकडेच तिच्या भाचीने ख्रिसमसच्या आधी सांताला लिहिलेल्या पत्राचा फोटो शेअर केला आहे. तिने ट्विटला (Tweet) कॅप्शन (Caption) दिले की, ''माझ्या बहिणीला नुकतेच सांताला लिहिलेलं हे पत्र सापडले आहे, जे तिच्या 8 वर्षांच्या मुलीने लिहिले आहे.

ट्विट येथे पहा:

My Sister has just found this letter to Santa, written by her 8 year old Daughter. It’s made me cry a lot to think that someone so young is even thinking about this! pic.twitter.com/GT4c5i8O3Q

— Nicole Connell (@BradsMrs) November 24, 2022