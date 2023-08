अक्साई चीनमध्ये चीनने उभारले बंकर्स, सॅटेलाईट फोटोंमधून धक्कादायक खुलासे; म्हणतात 'अरुणाचल प्रदेशही आमचाच'

India-China Border Dispute: चीन पुन्हा एकदा भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. याचं कारण चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेववर स्थित अक्साई चीनमध्ये भूमिगत बांधकामं केली आहेत. चीनने अक्साई चीनमध्ये तटबंदी उभी केली असून, बंकर खोदले असल्याचं समोर आलं आहे. मॅक्सर या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनीच्या सॅटेलाईट फोटोंमधून हा खुलासा झाला आहे. या फोटोंमध्ये नदीशेजारी असणाऱ्या टेकडीवर सैन्यांसाठी तटबंदी आणि शस्त्रं ठेवण्यासाठी बंकर उभे केल्याचं दिसत आहे.

अनेक विशेषज्ञांनी या फोटोंचं विश्लेषण केलं असून, त्यांच्या मते गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे बांधकाम सुरु असल्याचं दिसत आहे. भारताच्या कथित सैन्य हालचालींना उत्तर देण्यासाठी चीनने हे धोरण आखल्याचं फोटोंमुळे स्पष्ट होत आहे. भारताचे हवाई हल्ले आणि जमिनीवरुन युद्ध झाल्यास योग्य अंतर ठेवण्यासाठी चीनने ही तटबंदी उभारली असल्याचं बोललं जात आहे.



गलवानमध्ये भारतीय सैन्यांशी झडप झाल्यानंतर चीनने आक्रमक भूमिका घेतली असून हे बांधकाम त्यावरील प्रतिक्रिया असण्याची शक्यता आहे. तसंच अक्साई चीनमधून भारतीय हवाई दलाची उपस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न असेल.

"सीमेच्या अगदी जवळ भूमिगत सुविधा उभारून आणि भूमिगत पायाभूत सुविधांचा विकास करून, चिनी रणनीतीकारांनी अक्साई चीनमध्ये भारतीय वायुसेनेचं वर्चस्व कमी करत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न असावा," असं इंटेल लॅबमधील एक प्रमुख उपग्रह प्रतिमा विशेषज्ञ डॅमियन सायमन यांनी म्हटलं आहे.

भारतात पुढील महिन्यात जी-20 परिषद सुरु होणार असून, त्याआधीच चीनने आपले रंग दाखवण्यात सुरुवात केली आहे. सोमवारी चीनने आपला अधिकृत नकाशा जाहीर करत वादाला तोंड फोडलं आहे. या नकाशात चीनने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, तैवान आपला भाग असल्याचं सांगितलं आहे.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023