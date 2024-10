शाळेच्या बसला भीषण आग; 25 बालकांचा होरपळून मृत्यू, पंतप्रधानांनाही अश्रू अनावर...

शाळेच्या बसला भीषण आग लागल्याचा धक्कादायक प्रकार थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये घडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी ही बस 44 विद्यार्थ्यांना घेऊन सहलीला जात होती. बसला लागलेल्या भीषण आगीत 25 विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

जेव्हा उथाई ठाणे परिसरातून विद्यार्थ्यांची ही बस गेली तेव्हा हायवेवर टायर फुटला आणि बसला भीषण आग लागली. स्थानिक मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, बसला लागलेली ही आग इतकी भीषण होतकी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना बाहेर येणं कठीण झालं आणि आगीतच त्यांचा होरपळून मृत्यू झाला.

PM bursts into tears after learning of tragic deaths of students

.

Prime Minister Paetongtarn Shinawatra was seen bursting into tears when reporters at Government House spoke about the fire on a school bus in Bangkok’s Vibhavadi Rangsit Road that left many students dead and… pic.twitter.com/I579NxaQfL

TRENDING NOW news

— Thenationthailand (@Thenationth) October 1, 2024