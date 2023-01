तालिबानमध्ये चोरांना भर मैदानात देण्यात आली शिक्षा, चौघांचे हात कापले अन् नंतर...

तालिबानमध्ये चोरांचे भर मैदानात हात कापत शिक्षा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गर्दीने खचाखच भरलेल्या कंदहारमधील अहमद शाही मैदानात ही शिक्षा देण्यात आली. यावेळी वेगवेगळ्या गुन्ह्यात सहभागी नऊजणांना फटके देण्यात आले. राज्यपाल कार्यालयातील प्रवक्त्यांनी ही माहिती दिली आहे. प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोषींना ३५ ते ३९ फटके मारण्यात आले.

मैदानात शिक्षा दिली जात असताना तालिबानी अधिकारी, धार्मिक गुरु, स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. मैदानात शिक्षा दिली जात असतानाचा फोटो समोर आला असून यामध्ये नऊ लोक खाली जमिनीवर बसलेले दिसत आहेत.

मानवाधिकार वकील आणि अफगाण पुनर्वसन व निर्वासित मंत्री यांचे माजी धोरण सल्लागार शबनम नसिमी यांनी तालिबान अधिकार्‍यांसह स्टेडियममध्ये प्रेक्षक म्हणून बसलेल्या लोकांचे फोटो शेअर केले आहेत.

The Taliban have reportedly cut off the hands of 4 people in a football stadium in Kandahar today, accused of theft, in front of spectators.

People are being lashed, amputated & executed in Afghanistan, without fair trial and due process.

This is a human rights violation. pic.twitter.com/vLcjCOTOM5

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) January 17, 2023