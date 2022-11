Video : भूक तहान विसरुन 12 दिवस मेंढ्यांनी रिंगण घातलं कारण...

Sheep Walking Mystery Video : आपण दरवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त वारकरी जेव्हा संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर यांची पालखी घेऊन निघतात. तेव्हा काटेवाडीला आपण मेंढ्यांचं रिंगण पाहिलं आहे. मेंढ्यांचं रिंगण (Sheep Mystery Viral Video) ही वर्षानुवर्ष चालत आलेली परंपरा आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून सलग 12 दिवस मेंढ्यांचं एक कळप रिंगण घालत होतं. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (video viral on social media) झाला आहे. तहान भूक विसरून मेंढ्या असं काय करत आहेत असा प्रश्न वैज्ञानिकांपासून सर्व जगाला पडला होता.

असं म्हणतात जर कुठलं संकट किंवा अघटित गोष्ट घडणार असेल, तर प्राण्यांना पहिले कळतं. त्यामुळे जेव्हा सलग 12 दिवस मेंढ्यांचं कळप भूक तहान विसरुन फिरत होते, हे पाहून वैज्ञानिक चक्रावले. या मेंढ्या एकाच जागी गोल गोल फिरत आहे, म्हणजे ते कसली अघटित घटनेते संकेत तर देत नाही ना अशी चर्चा रंगली होती. मात्र या घटनेमागील रहस्य इंग्लंडमधील एका प्राध्यापकाने उलगडल्याचा दावा केला आहे.

मेंढ्यांचा कळपाने असं का केलं याबद्दल इंग्लंडच्या (England) हार्टपुरी विद्यापीठाचे प्राध्यापक मॅट बेल (Professor Matt Bell) यांनी गुपित उघड केल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणतात की, मेंढ्यांना बरेच दिवस एकाच गोठ्यात डांबून ठेवलं होतं. त्यामुळे मेंढ्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाला. त्यांना कमी जागेत राहण्याची सवय लागली. त्यामुळे जेव्हा त्यांना मोकळ्या जागेत सोडण्यात आलं तरीही ते गोठ्यातील बंदिस्त जागेत जसे वावरत होते. अगदी तसेच ते इथे करत होते, असा दावा प्राध्यापकाने केला आहे. (trending sheep walking in circles viral video scientist claims mystery behind)

मेंढ्या या कळपात वावरतात त्यामुळे कळपाची एक मानसिकता असते. एक मेंढी जशी वागेल तिचं अनुकरण कळपातील इतर मेंढ्या करतात. मेंढ्यांची मानसिकता आणि सवय यावर बेल यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022