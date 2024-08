Viral Video: दोघांना चिरडलं, एकाचा उपचारादम्यान मृत्यू; अपघातानंतर हसत महिला म्हणते, 'मेरे बाप को नहीं जानते...'

Pakistani Girl Car Accident : पाकिस्तानमधील एका अपघाताचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जग हादरलंय. कराचीमधील कारसाझ रोडवर सोमवारी एका उद्योगपतीच्या पत्नीने कारने दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना धडक दिली. यात तीन जणांना तिने कारने चिरडलं. त्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला तर एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

नताशा दानिश असं तिचं नाव असून टोयोटा लँड क्रूझरमध्ये बेदरकारपणे गाडी चालवत भीषण अपघात केला. एवढंच नाही तर या अपघातानंतर या महिलेचा क्रूर चेहरा समोर आला. ती हसत म्हणाली की, तुम्ही माझ्या वडिलांना ओळखत नाहीत. हा व्हिडीओ पाहून सर्वत्र संतापाची लाट उसळलीय.

CCTV footage of Karsaz's road accident in Karachi released. A man along with his daughter can be seen riding on a motorbike when a white car hit them from behind. #TOKAlert #Karachi pic.twitter.com/kpLjNwsk34

या अपघातात दुचाकीवर बाप लेक जात असताना तिने धडक दिली. तर या अपघातात चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पाकिस्तानच्या स्थानिक रिपोर्टनुसार नताशा ही उद्योगपती दानिश इक्बाल यांची पत्नी आहे, जे गुल अहमद एनर्जी लिमिटेडचे ​​चेअरमन आहेत. एका वेगवान एसयूव्हीने नियंत्रण गमावले आणि सर्व्हिस रोडवर कोसळण्यापूर्वी मोटारसायकल, इतर वाहने आणि अनेक पादचाऱ्यांवर आदळली.

प्रत्यक्षदर्शीच्या नुसार ती महिला दारुच्या नशेत होती. अपघातानंतर ती पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. पण स्थानिकांनी तिला रोखलं आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.

Another 'spoiled kid' runs over six people in Karachi's Karsaz road, leaving two dead on the spot.

The girl driving this vehicle was said to be the daughter of a well-known textile company's director.

The vehicle is registered under GulAhmed Wind Power LTD. #Karsazaccident pic.twitter.com/tkn7EHuwJE

— Kashan Bhatti (@MkashanBhatti_) August 19, 2024