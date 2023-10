काचेचा ब्रीज अचानक फुटला, 30 फूट खाली कोसळले पर्यटक; अंगावर शहारे आणणारा VIDEO

इंडोनेशियात काचेचा ब्रीज फुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ब्रीज फुटल्याने 11 पर्यटक तब्बल 30 फूट खाली कोसळले आहेत. हा ब्रीज 10 मीटर लांब असून, त्याला दोन सोनेरी हातांनी पकडलेलं दाखवण्यात आलं आहे. अंगावर शहारे आणणारी घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. खाली पडलेल्या पर्यटकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर 1 जण गंभीर जखमी झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटक निसर्गाचा आनंद लुटत होते. यादरम्यान ब्रीजवरील अनेक काचा फुटण्यास सुरुवात झाली. दुर्घटना घडली तेव्हा ब्रीजवर 11 पर्यटक होते. यामधील दोघेजण 30 फूट खाली कोसळले. व्हिडीओमध्ये पर्यटक पुन्हा एकदा ब्रीजवर जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तर दोघेजण खाली पडलेले दिसत आहेत. यातील एकाचा मृत्यू झाला आहे.

पर्यटकांना पडताना पाहून काही नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 10 वाजता कामगारांना काच फुटल्याचा आवाज ऐकू आला. या दुर्घटनेनंतर, बन्युमास शहराचे पोलीस प्रमुख Edy Suranta Sitepu यांनी पडलेल्यांपैकी एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. तसंच तिघेजण जखमी आहेत.

A tourist has died and three others are injured after a glass walkway shattered amid claims safety concerns were ignored about it.

11 tourists were on the bridge at the time, two fell through the glass and one was later declared dead. pic.twitter.com/vYYSaJSrTX

— Metro (@MetroUK) October 27, 2023