भीषण स्फोटानंतर घराच्या अक्षरश: चिंधड्या, कॅमेऱ्यात कैद झाला आगीचा गोळा; 5 जण जागीच ठार

अमेरिकेत एका घऱात भीषण स्फोट होऊन 5 जण ठार झाले आहेत. स्फोट इतका भीषण होता की, आजुबाजूची तीन घरांचंही त्यात नुकसान झालं आहे. हा स्फोट कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्यातून तो किती भयानक होता याची कल्पना येत आहे. शनिवारी सकाळी पिट्सबर्गच्या बाहेरील निवासी उपनगरात ही घटना घडली. रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या एका घरातील कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या या स्फोटात घराच्या अक्षरश: चिंधड्या उडत असल्याचं दिसत आहे.

ट्विटरला या स्फोटाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये दिसत आहे त्यानुसार, स्फोटानंतर आगीचा एक मोठा गोळा हवेत दिसत असून त्यानंतर आजुबाजूच्या घरांवर त्याचे तुकडे पडत आहेत. "पेनसिल्व्हेनियामध्ये एका घरात झालेल्या स्फोटानंतर चार व्यक्ती आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. आजूबाजूच्या घरांमधील तीन लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यामधील एकाची प्रकृती सध्या गंभीर आहे," अशी माहिती या पोस्टमध्ये देण्यात आली आहे.

CNN ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्लम समुदायाचे पोलिस प्रमुख, लॅनी कॉनली यांनी सांगितले की, शनिवारी सकाळी 10.30 च्या आसपास स्फोटानंतर चार नागरिक आणि एका अल्पवयीन मुलाचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. स्फोटाची माहिती देणाऱ्यांना ढिगाऱ्याखाली काही अडकलेले लोक सापडले. तीन लोकांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

Four Adults And A Child Have Passed Following A House Explosion In Pennsylvania. Three People From Surrounding Homes Were Rushed To Hospitals, One Of Which Is Currently In Critical Condition. pic.twitter.com/LYyw5QZDDD

