Vivek Ramaswamy: कोण आहेत अमेरिकेतील सर्वात चर्चित हिंदू नेते विवेक रामास्वामी? संपत्ती वाचून हैराण व्हाल

Who is Vivek Ramaswamy: अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरु झाली आहे. यादरम्यान भारतीय वंशाचे विवेक रामास्वामी यांच्या नावाची चर्चा रंगली आहे. याचं कारण विवेक रामास्वामी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. विवेक रामास्वामी यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. विवेक रामास्वामी यांनी 2024 च्या रिपब्लिकन अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतील पहिली स्पर्धा आयोवा कॉकसमधील खराब कामगिरीनंतर आपण मोहिमेतून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर ते आपल्या पक्षाचे दुसरे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देत आहेत.

"आज रात्री मला सत्याचा सामना करावा लागला आहे. माझ्यासाठी हे स्विकारणं फार कठीण होतं. पण आम्ही सर्व तथ्य तपासून पाहिली आहेत. आम्हाला अपेक्षित निकाल मिळालेला नाही. यामुळेच मी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सुरु असलेला प्रचार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं विवेक रामास्वामी म्हणाले.

आपली प्रचारमोहीम थांबवत असल्याचं जाहीर करताना विवेक रामास्वामी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा जाहीर केला. "मी डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करुन त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केलं. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आतापासून माझा त्यांना पूर्ण पाठिंबा असेल. डोनाल्ड ट्रम्प पुढील राष्ट्राध्यक्ष असतील यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करु," असं त्यांनी सांगितलं.

BREAKING: Republican Vivek Ramaswamy has dropped out of the race and has endorsed Donald Trump.

Vivek has a bright future!

“As I've said since the beginning, there are two America first candidates in this race and I called Donald Trump to tell him that.”

