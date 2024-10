Fact Check: பெங்களூரு குகையில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 188 வயது முதியவர்?

24-வினாடிகள் கொண்ட வீடியோ ஒன்று இரண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு வயதான முதியவரை தாங்கி பிடித்து கொண்டு நடந்து வருகின்றனர். அந்த முதியவர் வெள்ளை தாடியுடன் நடக்கவே முடியாமல் வாக்கிங் ஸ்டிக் உடன் நடந்து வருகிறார். X தளத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ள இந்த வீடியோவில், பெங்களூரு அருகே குகையிலிருந்து 188 வயது முதியவர் மீட்கப்பட்டுளளார் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், இதன் உண்மையை தன்மையை தெரியாத பலர் இதனை அதிகம் ஷேர் செய்து வந்தனர். சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக இந்த வீடியோ X தளத்தில் மட்டும் 35 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளைக் குவித்துள்ளது.

பார்ப்பதற்கே மிகவும் வேதனையாக உள்ள இந்த வீடியோ மில்லியன் கணக்கான மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்தியாவை தாண்டி உலகளவிலும் வைரல் ஆனது. "இந்த இந்தியர் ஒரு குகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு 188 வயது என்று கூறப்படுகிறது" என்று தலைப்பு இருந்ததால் பலரும் இதனை நம்பிவிட்டனர். இந்த வீடியோ வேகமாகப் பரவிய போதிலும், அந்த முதியவரின் வயது பற்றி பலருக்கும் சந்தேகம் இருந்தது. இந்நிலையில் உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஆன்லைன் தளங்களில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.

இதன் மூலம் இந்த வீடியோ பற்றிய உண்மைகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அந்த வீடியோவில் இருக்கும் நபர் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சியாரம் பாபா என்ற இந்து துறவி என்பதும், அவருக்கு 188 வயது ஆகவில்லை, சுமார் 110 வயது இருக்கும் என்றும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் X தளமும் இது போலி செய்தி என்பதை தெரிவித்துள்ள்ளது. வைரலாக அந்த வீடியோவின் கீழ், "இது தவறான தகவல்! அந்த முதியவர் இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தில் வசிக்கும் சியாரம் பாபா என்ற இந்து துறவி ஆவார். அவரின் வயது 110 தான்" என்று தெரிவித்துள்ளது.

