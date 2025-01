ISRO 100th Mission: விண்ணில் பாய்ந்தது இஸ்ரோவின் '100வது மிஷன்' - இதன் பயன்கள் என்ன?

ISRO launches 100th mission from Sriharikota: ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவாண் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் (ISRO) அதன் 100வது ராக்கெட்டை இன்று (ஜன. 29) காலை சரியாக 6:23 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. GSLV-F15 வகையான அந்த ராக்கெட் NVS-02 என்ற செயற்கைக்கோளுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது.

சில நாள்களுக்கு முன் இஸ்ரோவின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற வி. நாராயணன் தலைமையில் விண்ணில் ஏவப்படும் முதல் ராக்கெட்டும் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2025ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரோவின் முதல் ராக்கெட் ஏவுதலும் இதுதான்.

