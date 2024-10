யார் இந்த பாபா சித்திக் யார்? எதற்காக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்? முழு விவரம்!

மகாராஷ்டிர மாநில முன்னாள் அமைச்சரும், அஜித் பவார் தலைமையிலான என்சிபி தலைவருமான பாபா சித்திக் மும்பையில் சனிக்கிழமை மாலை சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். பாந்த்ராவின் நிர்மல் நகரில் கோல்கேட் மைதானத்திற்கு அருகில் உள்ள அவரது மகன் ஜீஷன் சித்திக் (எம்எல்ஏ) அலுவலகத்திற்கு வெளியே சிலர் அவரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இந்த தாக்குதலில் 3 முதல் 4 பேர் கொண்ட கும்பல் இருந்ததாகவும், மொத்தம் 3 குண்டுகள் சித்திக் உடலில் இருந்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்ற உடனேயே சித்திக் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார், ஆனால் அவரை மருத்துவர்களால் காப்பாற்ற முடியவில்லை. கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு அவருக்கு கொலை மிரட்டல் வந்ததால் சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.

யார் இந்த பாபா சித்திக்?

பாபா சித்திக் பிரபலமான அரசியல்வாதி மற்றும் சமூக சேவகராக அறியப்பட்டவர். அவர் தனது பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு நிறைய உதவிகளை செய்துள்ளார். மேலும் மக்களின் நல்வாழ்வுக்கான பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளார். பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பாபா சித்திக். அவர் இளம் வயதிலேயே இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம் என்ற மாணவர்களுக்கான குழுவில் சேர்ந்து அரசியலில் ஈடுபடத் தொடங்கினார். பின்னர், மும்பை மாநகராட்சியில் முனிசிபல் கார்ப்பரேட்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பாபா சித்திக் 1999 முதல் 2009 வரை தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை வந்தேரே மேற்கு விதான் சபா தொகுதியில் இருந்து சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மற்றும் உணவு, தொழிலாளர் மற்றும் சிவில் சப்ளை துறையின் அமைச்சராகவும் பணியாற்றி உள்ளார்.

Just couldn’t believe that Baba Siddiqui has been shot dead. What is more concerning is that he was provided Y class security after getting death threats. It exposes the poor law and order situation in the state. It’s a direct challenge to the Mumbai police by the killers who… pic.twitter.com/T5V18A5e5N

— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) October 12, 2024