சஹாரா பாலைவனத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளம்! 50 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல்முறை!

பூமியில் அவ்வப்போது அரிதான மற்றும் வியத்தகு நிகழ்வுகள் ஏற்படும். அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்வு சஹாரா பாலைவனத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு மொராக்கோவில் உள்ள சஹாரா பாலைவனத்தின் சில பகுதிகள் இரண்டு நாட்கள் பெய்த கனமழைக்குப் பிறகு நிறைய வெள்ளத்தை சந்தித்தன. இந்த மழை ஒரு வருடம் முழுவதும் பெய்யும் மழையை விட அதிகமாக இருந்தது. தலைநகர் ரபாத்தில் இருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள டகோனைட் என்ற கிராமத்தில் ஒரே நாளில் 100மிமீ மழை பெய்துள்ளது. இந்த மழையால், 50 ஆண்டுகளாக தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்ட ஏரிக்கி ஏரி, தற்போது மீண்டும் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. இப்போது எவ்வளவு தண்ணீர் இருக்கிறது என்பதைக் காட்ட நாசா விண்வெளியில் இருந்து படம் எடுத்துள்ளது.

"நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, அதாவது சுமார் 30 முதல் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இப்படி மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவு மழை பெய்தது" என்று மொராக்கோவில் வானிலைத் துறையில் பணிபுரியும் ஹவுசின் யூபெப் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த மாதம் பெய்த கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு 18 பேர் உயிரிழந்தனர். கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் இருந்து சில இடங்கள் இன்னும் சரி செய்யப்படவில்லை. தென்கிழக்கில், பெரிய நீர் சேமிப்பு பகுதிகள் செப்டம்பரில் மீண்டும் மழைநீரால் நிரம்பியுள்ளன, மேலும் அது முன்பை விட அதிகமாக இருந்தது.

