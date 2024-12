அழகில் ஐஸ்வர்யா ராயை மிஞ்ச... கழுதை பாலை குடிக்கலாமா...? கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?

Skin Care Beauty Tips, Donkey Milk: திரைப்படங்களில், விளம்பரங்களில் நடிகர்களை காண்பது போலவே தமக்கும் பளீரென கண்ணாடியை போன்ற சருமம் வேண்டும் என பலரும் நினைப்பார்கள். அதற்காக வீட்டிலேயே பல்வேறு டிப்ஸ்களை பின்பற்றி சமருத்திற்கு தினந்தினம் ஊட்டம் அளிப்பதாக கூறுவார்கள். செய்திதாள் தொடங்கி தற்போது யூ-ட்யூப் வரை சரும ஆரோக்கியத்தை முன்வைத்து மட்டும் பல்வேறு தகவல்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. அதில் சில டிப்ஸ்கள் பயனளிக்கலாம், பல டிப்ஸ்கள் கைக்கொடுக்காமலும் போகலாம். ஆனால் தொடர்ந்து பலரும் இதனை செய்வதை நீங்களும் பார்த்திருப்பீர்கள்.

அந்த வகையில், சமீபத்தில் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு கழுதைப் பால் சிறந்த பலன்களை தருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி, இணையத்தில் வைரலாகின. பிரபல யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் கூட பளிச்சென்ற தெளிவான சருமத்திற்கு கழுதைப் பாலை தினமும் குடிக்கலாம் என சொல்லியிருக்கிறார். இதுதான் கழுதை பால் திடீரென அதிக கவனம் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்துள்ளது.

பாபா ராம்தேவ் கழுதைப் பால் வீடியோ

கழுதைப் பால் குறித்து பாபா ராம்தேவ் ஒரு வீடியோவில் பேசி உள்ளார். அந்த வீடியோவில் பாபா ராம்தேவ் கழுதையிடம் இருந்து பாலை கறந்து, அதை அவரே அருந்துவதை பார்க்க முடிந்தது. அவர் அந்த வீடியோவில்,"நான் எனது வாழ்க்கையில் கழுதைப் பாலை இப்போதுதான் முதன்முதலாக குடிக்கிறேன். பசும்பால், ஆட்டுப்பால், செம்மறி ஆட்டுப்பால், ஒட்டகப்பால் ஆகியவற்றை முன்பு அருந்தியிருக்கிறேன்.

Ramdev’s Latest Kick: Donkey Milk, the New Wellness Diva!

Hedescribed donkey milk as a "super tonic" beneficial for both health and beauty.

It contains lactoferrin, an antioxidant that boosts health.

Baba Ramdev emphasized its advantages over other animal milks like… pic.twitter.com/s332qiMg9I

— Sneha Mordani (@snehamordani) December 3, 2024