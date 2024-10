பெரிய ஆபத்து... போதையில் இருப்பவர்களிடம் ரொம்ப கவனம் - அதிர்ச்சி அளிக்கும் சிசிடிவி வீடியோ

Viral Video Latest: போதை என்பது மிகவும் கொடூரமான ஒன்று. போதையால் அதனை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, அவர்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்குமே ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியது. அது தற்போது மற்றுமொரு முறை இந்த வைரல் வீடியோவின் மூலம் நிரூபமணமாகி உள்ளது. மது, போதை பொருள்களால் ஏற்படும் போதை என்பது உடல் நலனுக்கும், மனநலனுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதை இந்த வைரல் வீடியோ நமக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக பதிவு செய்கிறது. தற்போது வைரலாகி வரும் இந்த சிசிடிவி வீடியோ (CCTV Video Viral) குறித்தும், இச்சம்பவம் குறித்தும் இங்கு விரிவாக காணலாம்.

தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் (Hyderabad) பெட்ரோல் பம்ப் ஒன்றில் மதுபோதையில் இருந்த நபர் லைட்டரில் தீ வைத்து, சுற்றி இருந்தவர்களுக்கு பெரும் ஆபத்தை விளைவித்தார். இந்த சம்பவம் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. இந்த சம்பவம் கடந்த சனிக்கிழமை (அக். 26) இரவு 7 மணியளவில் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹைதராபாத்தின் நாச்சரம் என்ற பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பம்பில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

போதையில் இருந்தவரை சீண்டிய ஊழியர்

சிரண் என்ற நபர் அந்த பெட்ரோல் பம்பிற்கு அக். 26ஆம் தேதி இரவு 7 மணியளவில் வந்துள்ளார். அவரை பார்க்கும் போதே சற்று போதையில் இருப்பது தெரிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவரின் கையில்தான் லைட்டர் (Lighter) இருந்திருக்கிறது. இவர் லைட்டரை கையில் வைத்திருப்பதை பார்த்த அருண் என்ற பெட்ரோல் பம்ப் ஊழியர் லைட்டரில் தீ பற்றவைக்கப்போகிறீர்களா என்ற அச்சத்தில் கேட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் தீ வைத்துதான் பாருங்களேன் என அருண், சிரணை சீண்டியதாக கூறப்படுகிறது.

Drunk Man Ignites Fire at Hyderabad Petrol Pump

In a reckless act at a petrol pump in Nacharam, a man from Bihar ignited a lighter while fuel was being dispensed, endangering himself and bystanders, including a woman and her child. The Nacharam police have arrested two men,… pic.twitter.com/9TiR1A4qsc

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) October 27, 2024