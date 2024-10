இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக ராபின் உத்தப்பா நியமனம்! எந்த தொடரில் தெரியுமா?

ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் 2024 (Hong Kong Sixes 2024) போட்டிக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ராபின் உத்தப்பா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த தொடர் டின் குவாங் சாலை கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் 3ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 6 போட்டிகள் கொண்ட தொடருக்கான இந்திய அணியில் கேதர் ஜாதவ், மனோஜ் திவாரி, ஸ்டூவர்ட் பின்னி, பாரத் சிப்லி, கோஸ்வாமி, நதீம் உள்ளிட்ட முன்னாள் இந்திய வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்த அணிக்கு ராபின் உத்தப்பா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கடைசியாக 2017ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது மீண்டும் நடைபெற உள்ளது. வித்தியாசமான முறையில் வேகமாக நடைபெறும் இந்த தொடரில் மொத்தம் 12 நாடுகள் போட்டியிட உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தலா 6 ஆட்டங்களில் விளையாடும். ஆக்ரோஷமாக நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது. இந்த தொடருக்கு பிசிசிஐ யாரை அனுப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சீனியர் வீரர்களை அனுப்ப உள்ளது.

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 12, 2024