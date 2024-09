1352 ரூபாய்க்கு ஐபோன் 15 Pro Max?! கூவிக்கூவி விக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்! ஆனா இதுக்குல்லயும் வில்லங்கமா?

ஐபோன் என்றாலே பணக்காரர்கள் மட்டும் வாங்கும் போன் என்ற ஒரு பெயரும் உள்ளது. ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கில் ஸ்மார்ட்போன் கிடைக்கும்போது, லட்சக்கணக்கான ரூபாய் விலையில் ஐபோன் விற்றால் சாமானியர்களால் வாங்கிவிட முடியுமா? சுமாரான போனே 2,000 ரூபாய்க்கு குறைந்த விலையில் கிடைக்காது என்ற நிலையில், iPhone 15 Pro Max போன் 1352 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டால் யாராவது சந்தர்ப்பத்தை கை நழுவ விடுவார்களா?

அதிலும் இந்த விற்பனை Flipkart இல் என்றால், நம்பத் தான் வேண்டியிருக்கும். இந்த விலை 250 ஜிபி வகை ஐபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸ் போனுக்கானது. இந்த விளம்பரத்தைப் பார்த்த ஒருவர் போனுக்கு உடனடியாக ஆர்டர் போட்டுவிட்டார். அவரது அனுபவம் தான் வைரலாகிறது.

ஐபோன் 16 சீரிஸ் அறிமுகம்

ஐபோன் 16 சீரிஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகும், ஐபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸ் மீதான ஆர்வம் மக்களிடையே குறையவில்லை. புதிய சீரிஸ் போன் அறிமுகமானது, கடந்த ஆண்டு அறிமுகமான ஐபோனின் விலை குறைவாக இருந்தால் பலரும் வாங்குவது வழக்கம் தான். ஈ-காமர்ஸ் இணையதளங்களில் இந்த ஐபோன்களுக்கு பல வங்கி மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகள் கொடுக்கப்படுவதால் விலை கணிசமாகக் குறைகிறது.

99% தள்ளுபடி

எவ்வளவு தான் விலை குறைந்தாலும், லட்சக்கணக்கான விலை மதிப்புள்ள ஐபோன்15 Pro Max 1352 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டால் யாராவது சும்மா இருப்பார்களா? 99% தள்ளுபடி என்று, ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனமும் இந்த போனை ஷிப்பிங் செயல்பாட்டில் வைத்துள்ளது. இதனைப் பார்த்த ஒருவர் ஐபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸை ரூ.1400க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் என்று ஆசைபப்ட்டு ஆர்டர் போட்டுவிட்டு, கனவு காண ஆரம்பித்துவிட்டார்.

ஆனால் பாவம், ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர்டரை ரத்து செய்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர், பிளிப்கார்ட்டின் இந்த ஏமாற்றுவேலை தொடர்பாக எக்ஸ் வலைதளத்த்தில் ஆதாரத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

