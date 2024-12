AP SSC Exams Schedule 2025: ఏపీలో మార్చి 17 నుంచి ఏపీ టెన్త్‌ పరీక్షలు.. ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేష్..

AP SSC Exams Schedule 2025: సాధారణంగా విద్యార్థులు టెన్త్ ఎగ్జామ్ లను ఎంతో సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. దీనిలో వచ్చే మార్కులతోనే ఇంటర్ లో మంచి కాలేజీల్లో సీటు దొరకడం కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టాప్ కాలేజీలో సీటుదొరకాలంటే.. పదో తరగతిలో మంచి మార్కులు రావాలని చెప్తుంటారు. అందుకే విద్యార్థులు టెన్త్ నుఎంతో సీరియస్ గా తీసుకుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి టెన్త్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తొంది.

మంత్రి నారాలోకేష్ విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో.. 2025 మార్చి 17వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమై మార్చి 31న ముగియనున్నట్లు తెలుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్‌ పరీక్ష షెడ్యూల్‌ను ఈరోజు ( బుధవారం) విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తొంది.

Important Update for SSC Students!

The March 2025 10th class public examination schedule is out now! To help you prepare better and reduce stress, we've planned exams on alternate days. Make the most of this extra time to study and aim for excellent scores! Wishing all my… pic.twitter.com/nmvQSzQDBX

