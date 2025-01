Actress Anshu Video: సైజులు పెంచాలన్న డైరెక్టర్.. షాకింగ్ వీడియో రిలీజ్ చేసిన హీరోయిన్ అన్షు.. ఏమన్నారంటే..?

Actress anshu on trinadha rao mazaka teaser comments: మన్మథుడు ఫెమ్ అన్షు తాజాగా.. డైరెక్టర్ నక్కిన త్రినాథ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాట్లాడారు. ఇటీవల మజాకా మూవీ టీజర్ విడుదల నేపథ్యంలో త్రినాథ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారాయి. దీనిపై ఏకంగా తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ సైతం.. సుమోటోగా స్వీకరించి.. డైరెక్టర్ కు నోటీసులు జారీచేసింది. ఈనేపథ్యంలో నటి అన్షు విడుదల చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

అన్షు మాట్లాడుతూ.. డైరెక్టర్ ఈ మూవీలో షూటింగ్ నేపథ్యంలో తనను ఇంట్లో వాళ్లలాగా చూసుకున్నారని... ఏరోజుకూడా ఏ విషయంలోను ఇబ్బంది పెట్టలేదని చెప్పారు. ఆయనంటే నాకు చాలా గౌరవం ఉంది. ఆయన చాలా మంచి వారన్నారు. తన సెకంట్ ఇన్నింగ్స్ కోసం ఆయన ఎన్నో సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారని.. దయచేసి ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో వదిలేయాలని కూడా నటి అన్షు మాట్లాడారు.

Setting the record straight! @AnshuActress thanks @TrinadharaoNak1 Garu for his love, respect & guidance during #Mazaka. "He's an absolute pleasure to work with and a loveliest man on the planet."

Clearing all rumors, Actress Anshu praises director's kindness & professionalism!… pic.twitter.com/yMljPSWDPG

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) January 13, 2025