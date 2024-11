Tata Memorial Hospital On Cancer: కేన్సర్‌పై ఇటీవలి మాజీ క్రికెకటర్‌ నవజోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధు చేసిన వ్యాఖ్యలను టాటా మెమోరియల్‌ ఆసుపత్రి వైద్య బృందం ఖండించింది. ఆయన భార్య నవ్‌జోత్‌ కౌర్‌ సిద్ధ కేన్సర్‌ నయం అవ్వడానికి తీసుకున్న చికిత్సపై ఓ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ఇటీవల ఆయన నిర్వహించారు. దీనిపై టాటా ఆసుపత్రి ఆన్‌కాలజిస్టులు ఓ పత్రికా ప్రకటన చేశారు.

ముంబైలోని టాటా మెమోరియల్‌ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్‌ ప్రొఫెసర్‌ ప్రమేష్‌ సీఎస్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా మాజీ క్రికెటర్‌ తన భార్యకు కేన్సర్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.'ముఖ్యంగా ఎవ్వరూ ఫూల్‌ అవ్వకండి, ఏ పుకార్లను నమ్మకండి..ఇవి నిరూపితం కాని, సలహాలు.. ఆమె కేన్సర్‌ నయం అవ్వడానికి సర్జరీ చేయించుకున్నారు, కీమోథెరపీకి వెళ్లారు అదే కేన్సర్‌ నయం అవ్వడానికి సరైన మార్గం.. కానీ, ఏ పసుపు, వేపాకు తీసుకున్నంత మాత్రానా కేన్సర్‌ నయం అవ్వదు' అని నవజోత్‌ సింగ్‌ కేన్సర్‌పై విడుదల చేసిన వీడియోపై ప్రొఫెసర్‌ ప్రమేష్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. ఇందులో 262 మంది ఆన్‌కాలజిస్టులు సంతకం చేసి ఉంది.

ఇక గురువారం మాజీ క్రికెటర్‌ నవజోత్ సింగ్‌ సిద్ధు తన భార్యకు బ్రెస్ట్‌ కేన్సర్‌ నయం అవ్వడానికి కారణాలను ఆయన ఓ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో షేర్‌ చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. ఇందులో సిద్ధు ' పాల ఉత్పత్తులకు, చక్కెరకు దూరంగా ఉండండి.. కేన్సర్‌ను నామరూపం లేకుండా చేయండి.. పసుపు, వేపాకు తినడం వల్ల నయం కాని కేన్సర్‌ జబ్బు కూడా నా భార్యకు నయమైపోయింది' అని సిద్ధు అన్నారు.

PSA: Please don't believe and get fooled by these statements regardless of who it comes from. These are unscientific and baseless recommendations. She got surgery and chemotherapy that were evidence based which is what made her 🤞cancer-free. Not the haldi, neem etc pic.twitter.com/7gDgN1TzZ8

