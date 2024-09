Viral video: పితృపక్షాల్లో అద్భుతం.. సీపీఆర్ చేసి కాకి ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీసు.. వైరల్ గా మారిన వీడియో ..

Tamil Nadu police officers perform cpr to save electrocuted crow video: సాధారణంగా ఇటీవల కాలంలో గుండెజబ్బులు ఎక్కువయ్యాయి. అప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నవాళ్లు ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయి చనిపోతున్నారు. కానీ గుండెనొప్పి వచ్చిన వాళ్లకు సీపీఆర్ చేస్తే వారికి ప్రాణాపాయం తప్పుతుందని డాక్టర్లు చెబుతుంటారు.

అందుకే చాలా చోట్ల సీపీఆర్ పట్ల అవగాహాన కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో..ఇప్పటి వరకు సీపీఆర్ చేయడం వల్ల కూడా మనుషులతో పాటు, నోరులేని జీవాలు సైతం ప్రాణాలతో బైటపడిన ఘటనలు కొకొల్లలు. సీపీఆర్ లో ముఖ్యంగా.. మనిషి అపస్మారకస్థితిలోనికి వెళ్లిపోయిన తర్వాత వెంటనే అతడికి.. గుండె మీద మన చేతిలో గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తు ఉండాలి.

V Velladurai, a fire tender driver of Kavundampalayam Fire & Rescue Service station in #Coimbatore saved the life of a crow which fell after being electrocuted near the station. Durai who learnt CPR performed it on the bird and saved its life. @xpresstn pic.twitter.com/QD9lmnMlfu

