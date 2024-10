Ram Lakshman: బండరాళ్ల మధ్య ఇరుక్కున్న బాలింతను కాపాడిన రామ్- లక్ష్మణ్ మాస్టర్లు.. వీడియో వైరల్

Ram Lakshman: మొయినాబాద్ లోని అజీజ్ నగర్ సమీపంలో షూటింగ్ నిర్వహిస్తుండగా దూరంగా ఒక పెద్ద బండరాళ్ల గుట్ట మధ్య నుంచి ఓ కుక్క అరుపు వినిపించింది. దాని బాధ హృదయ విదారకంగా ఉంది. ఆ రాళ్లగుట్ట పక్కనే సమీపంలో పది కుక్కపిల్లలు తల్లిపాల కోసం అగచాట్లు పడుతున్నాయి. మరోవైపు తల్లి శునకం ఆ రాళ్లగుట్ట నుంచి బయటకు వచ్చి పిల్లలకు పాలు ఎలా ఇవ్వాలో తెలియక సతమతం అవుతోంది. దాని ముఖంపై రక్తంతో గాయాలు అయినప్పటికీ, ఎలాగైనా బయటకు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది.

ఇది గమనించిన మాస్టర్లు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. తమ వెంట ఉన్న ఫైటర్లను పిలిపించి ఆ రాళ్లగుట్టను కలిపి తల్లి కుక్కను ఎలాగైనా ప్రాణాలతో బయటకు తీయాలని ఆదేశించారు. ఎందుకు తగ్గ ప్లానింగ్ వెంటనే అమలు చేశారు ఒక పెద్ద జెసిబి ని తెప్పించి బండరాళ్లను జాగ్రత్తగా కలిపి, తల్లి శనకంకు గాయం కాకుండా దాని ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా కాపాడారు.

తల్లి శునకంను బయటకు తీసిన వెంటనే దాన్ని నేరుగా కుక్క పిల్లల వైపు తీసుకెళ్లగా ఆ పసికూనలు చనుబాలను తాగి ప్రాణం నిలుపుకున్నాయి. ఈ మొత్తం ఘటనను వీడియోగా మలిచి రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్లు సోషల్ మీడియాకు విడుదల చేశారు. మన చుట్టూ ఉన్న జంతు జీవుల పట్ల జాలి దయ కలిగి ఉండాలని అప్పుడే ప్రకృతి మనల్ని చల్లగా చూస్తుందని ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ పేర్కొన్నారు.

దిలా ఉంటే రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్లు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి అలవాటు పడ్డారు. న్యూ ఎనర్జీ పద్ధతి ద్వారా యోగా సాధన చేస్తూ, పిరమిడ్ ధ్యానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ప్రారంభించారు. పూర్తిగా శాకాహారులుగా మారిన రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్లు, తమ జీవితంలో కలిగిన మార్పు గురించి ఇప్పటికే పలు వీడియోల ద్వారా తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ మాస్టర్లు ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్ లో తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ భాషలకు చెందిన సినిమాలకు ఫైట్ మాస్టర్ గా రాణిస్తున్నారు.

Film Fight Masters Save and unite Dog with puppies During Movie Shoot in Aziz Nagar, Led by Twin Fighters Ram and Lakshman

