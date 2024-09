Bathukamma 2024: ఒకరోజు ముందే కూకట్‌పల్లిలో బతుకమ్మ సంబురాలు

Kukatpally Celebrates Bathukamma Event One Day Before Of Festival Why You Know

Zee Media Bureau

Sep 30, 2024, 10:40 PM IST

Kukatpally Celebrates Bathukamma Event One Day Before Of Festival Why You Know