തൃശൂര്‍: ഒരു ആംബുലന്‍സ് സൈറന്‍ മുഴക്കി പാഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ വാഹനം ഒതുക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ മാത്രമല്ല, നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ്. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ക്ക് ഇത് അത്ര പഥ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഒരു താക്കീത് ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വഴികൊടുക്കാതെ വാഹനം ഓടിച്ച ആളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുകയും രണ്ടര ലക്ഷം പിഴ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ ഏഴിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ചാലക്കുടിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആംബുലന്‍സിന് വഴികൊടുക്കാതെ മാരുതി സുസുകി സിയാസ് കാര്‍ രണ്ട് മിനിട്ടിലധികം റോഡില്‍ കുതിച്ചുപാഞ്ഞത്. ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ ഹോണ്‍ മുഴക്കിയിട്ടും സൈറണ്‍ ഇട്ടിട്ടും ഇയാള്‍ പുല്ലുവിലയാണ് കല്‍പിച്ചത്.

Such an insane & inhuman act.

A car owner in Kerala has been fined Rs/- 2.5 Lakh and their license has been cancelled for not giving away the path for an ambulance.

