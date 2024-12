ബെം​ഗളൂരു: കാറിന് മുകളിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ലോറി മറി‍ഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുട്ടികളടക്കം ആറ് പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ബെം​ഗളൂരു റൂറലിലെ നീലമം​ഗലയ്ക്ക് സമീപത്ത് ദേശീയപാത 48ൽ ആണ് അപകടം നടന്നത്. വിജയപുരയിലേക്ക് അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോയ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. കാറും ലോറിയും ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു ട്രക്കുമായി കണ്ടെയ്നർ ലോറി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും രണ്ട് ട്രക്കുകളും മറിയുകയുമായിരുന്നു. കണ്ടെയ്നർ ലോറി വോൾവോ കാറിന് മുകളിലേക്കാണ് മറിഞ്ഞത്.

