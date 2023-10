'विवेक अग्निहोत्रीनं दारू पिऊन माझ्याशी गैरवर्तन केलं!' महिलेच्या आरोपांवर कंगना म्हणाली...

A Women slams Vivek Agnihotri : बॉलिवूड दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचा 'द व्हॅक्सिन वॉर' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असला तरी देखील प्रेक्षकांकडून या चित्रपटाला पाहिजे तशी प्रतिक्रिया मिळत नाही आहे. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसचा आकडा देखील निराशाजनक आहे. तर दुसरीकडे अभिनेत्री कंगना रणौतनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत चित्रपटावर टीका करणाऱ्यांना टोला लगावला आहे. तर एका महिलेनं थेट कंगनाच्या पोस्टवर कमेंट करत विवेद अग्निहोत्री यांच्यावर गैरवर्तनाचा आरोप केला.

कंगना रणौतनं केली 'द व्हॅक्सिन वॉर' ची स्तुती!

कंगनानं तिचं एक्स अकाऊंट म्हणजेच पूर्वीच्या ट्विटर अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये कंगना म्हणाली की 'कोणत्याही चित्रपटाबाबत तुम्हाला इतकं वाईट का लिहायचं असतं? यश हे केवळ पैशातच मोजलं जातं का? अशा कलाकारांचा अपमान का करता? प्रदर्शित झालेल्या अनेक चित्रपटांमध्ये व्हॅक्सीन वॉरला चांगले रिव्ह्यूज मिळाले आहेत. स्वत:मध्येच बनलेली ही चांगली कलाकृती आहे, हे चित्रपटाचं यश नाही का? सगळेच व्यवसाय नफाच बघतात का? काही यशस्वी असतात काही नसतात. पण तुमच्यासारख्या लोकांना लाज वाटायला हवी. सिनेमा काय असतो हे न कळणारे तुम्ही घरी बसून फक्त टीका, आरोप करत राहता. चांगला चित्रपट कोणता हे ठरवण्याचं धाडस कसं करता?'

Why do you want to write such nasty things about any film? Does success means only money ??

Why do you all humiliate artists like this ? Of all the releases #VaccineWar got the best reviews, a well made film in itself is not success? Do all businesses always see profits?

Some… https://t.co/4W7o9Llw8t TRENDING NOW news — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 30, 2023

महिलेनं केले विवेक अग्निहोत्रीवर गंभीर आरोप!

कंगनाच्या या ट्वीटला रिट्वीट करत एका महिलेनं विवेक अग्निहोत्रीविषयी वक्तव्य केलं आहे. 'विवेक अग्निहोत्रीसारख्या व्यक्तीचं समर्थन करू नकोस. त्याच्याएवढा वाईट कोणीच असू शकत नाही. नशेत असताना त्याने माझ्यासोबत गैरवर्तन केलं आहे. तो चांगला कलाकारदेखील नाही. तुझ्यासारख्या लोकांकडून त्याला सहानुभूती हवी आहे.'

Don’t support him my love. Nobody can be more nasty than Vivek Agnihotri. He drunk abused me. He’s far from being an artist.

See what he said about @iamsrk also.

He doesn’t need any empathy especially from a straight shooter like you. https://t.co/ukOoxzqCCx — Seetu Mahajan Kohli (@kohliseetu) September 30, 2023

त्या महिलेचं हे ट्वीट पाहता कंगनानं त्यावरही तिची प्रतिक्रिया दिली आहे. कंगना म्हणाली की 'मी प्रत्येकासाठीच उभी आहे. इतकंच नाही तर मला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठीच मी उभी आहे. सर्वांच्या चांगल्या भविष्यासाठी आणि सर्वांचं भलं करण्यासाठी मी प्रयत्न करत राहणार.'

I stand for every one I stood for even those who did everything in their capacity to ruin me, I stand for better future and collective well being. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 30, 2023

विवेग अग्निहोत्रीविषयी बोलणारी ही महिला आहे तरी कोण?

विवेक अग्निहोत्रीवर आरोप करणारी ही महिला सीतू महाजन कोहली असून ती एक आर्किटेक्ट आहे. स्वत: कंगना रणौतही सीतूला ट्विटरवर फॉलो करते.