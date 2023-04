Aishwarya ला चित्रपटांमध्ये काम करु दे, तू आराध्याला सांभाळ; म्हणणाऱ्याला Abhishek Bachchan ने दिलं चोख उत्तर, म्हणाला...

Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai : बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आणि पती अभिषेक बच्चन यांनी जोडी लोकप्रिय आहे. या दोघांची जोडी ही नेहमीच चर्चेत असते. त्यांच्या लग्नाला आज इतकी वर्षे झाली तरी देखील त्यांच्यातील प्रेम कमी झालेलं नाही. ऐश्वर्यानं अभिषेकशी लग्न केल्यानंतर खूप कमी चित्रपट केले असं म्हणायला हरकत नाही. पण अनेकांना वाटलं की ऐश्वर्यानं लग्नानंतर कामातून ब्रेक घेतला आहे. दरम्यान, यासाठी अनेकांनी अभिषेकला कारणीभूत ठरवले आहे. एका नेटकऱ्यांनी यासाठी अभिषेकला कारणीभूत ठरवतं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट पाहताच अभिषेकनं त्याला चोख उत्तर दिले आहे.

अभिषेकनं त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरून पत्नी ऐश्वर्याच्या ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ या चित्रपटाविषयी एक कमेंट केली. अभिषेक या ट्वीटमध्ये म्हणाला, ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ हा एक अतिशय चांगला चित्रपट आहे. माझ्याकडे याबद्दल बोलण्यासाठी शब्द नाहीत. मी फार आनंदी आहे. मणीरत्नम, चियान, विक्रम, तृषा आणि सर्वच कलाकारांनी उत्तम काम केलं आहे. त्या सर्वांना शुभेच्छा. मला माझ्या पत्नीचा अभिमान वाटतो. तिचे आतापर्यंतचे सर्वोत्तम काम.'

#PS2 is simply FANTASTIC!!!

At a loss for words right now. So overwhelmed. Well done to the entire team #ManiRatnam @chiyaan @trishtrashers @actor_jayamravi @Karthi_Offl and the rest of the cast and crew. And so, so proud of the Mrs. Her best by far. #AishwaryaRaiBachchan

— (@juniorbachchan) April 29, 2023