रणबीरच्या Animal चित्रपटातील 'तो' डिलीटेड सीन VIRAL! नेटकरी म्हणाले, 'दिग्दर्शकाला माफ करणार नाही'

Ranbir Kapoor Animal Movie : बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरचा Animal हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचं कारण या चित्रपटातील डिलीट करण्यात आलेले सीन आहेत. संदीप रेड्डी वांगानं 'अ‍ॅनिमल' या चित्रपटातून काही सीन्स डिलीट केले होते. त्यातील आणखी एक सीन हा सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. नेटकरी हे संदीप रेड्डी वांगावर संतापल्याचे पाहायला मिळत आहे. नक्की हा कोणता सीन आहे ज्यामुळे नेटकरी संतापले हे पाहुया...

तुम्ही सगळ्यांनी चित्रपटाच्या शेवटी क्लायमॅक्स सीन हा पाहिलाच असेल ज्यात रणबीर हा बॉबी देओलची फाईट असते. त्या फाईटमध्ये बॉबी त्याचा जीव गमावतो. त्यानंतरचा एक सीन सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हायरल झालेल्या या सीनला पाहून सगळ्यांना आश्चर्य झाले की हा शेवटचा सीन चित्रपटात का दिसला नाही. यात रणबीर कपूर नशेत फ्लाइट कॉकपिटमध्ये जाण्याआधी आणखी एक ड्रिंक बनवतो. त्यानंतर तो कॉकपिटमध्ये असलेल्या पायलटच्या खांद्यावर हात ठेवतो आणि त्याला सीटवरून उठायला सांगतो. त्यानंतर पायलटच्या सीटवर बसलेला रणबीरच्या तोंडात सिगारेट असल्याचं दिसतं. या संपूर्ण सीनमध्ये एकही डायलॉग नाही तर भावना सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बॅकग्राऊंडला 'पापा मेरी जान' हे गाणं लावण्यात आलं आहे. खरंतर या संपूर्ण सीनमध्ये भावाला मारून आल्यानंतर रणबीरची जी परिस्थीती झाली त्याला किती दु:ख होतं आहे याविषयी स्पष्ट दिसून येत आहे.

not gonna forgive @imvangasandeep anna for removing this scene in the movie, it's a pure display of Ranbir showing his silence and agony after k*lling his brother, especially that lifting off at the end #RanbirKapoor pic.twitter.com/XDl0TMjjgL

— (@RKs_Tilllast) August 7, 2024