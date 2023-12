राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेच्या अगोदरच रणवीर शौरीने मागितली माफी; नेमकं कारण काय?

22 जानेवारीला राम मंदिरात भगवान श्रीरामाचा अभिषेक सोहळा होणार आहे. मात्र त्या अगोदरच अभिनेता रणवीर शौरीने माफी मागितली आहे. अयोध्या आणि भगवान रामवर असे काही बोलले आहे की, सगळेच हैराण झाले आहेत. रणवीर शौरीने अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीवर अगोदरच माफी मागितली आहे. पूर्वी रणवीर शौरी मंदिराच्या बांधकामाच्या विरोधात होतो आणि तिथे हॉस्पिटल किंवा स्मारक बांधले जावे अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र आता रणवीर शौरीने माफी मागितली आहे.

22 जानेवारीला राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळ्यापूर्वी 15 जानेवारीला गर्भगृहात रामललाची मूर्ती बसवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या अभिषेक सोहळ्यासाठी सुमारे 8 हजार लोकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये दक्षिण चित्रपट उद्योगातील 7 आणि बॉलिवूडमधील 12 व्यक्तींचा समावेश आहे. सर्वत्र राम मंदिराचा उत्सव साजरा केला जात आहे. दरम्यान, रणवीर शौरीने सर्वांची माफी मागितली आहे. यावर त्यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे.

रणवीर शौरीने लिहिले की, 'मी अयोध्येतील राम मंदिराला विरोध करणाऱ्या अनेक हिंदूंपैकी एक होतो आणि त्या जागी स्मारक किंवा हॉस्पिटल बांधले जावे अशी माझी इच्छा होती. जेणेकरून या मुद्यावरुन होणार वाद शांत होईल. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष संपवण्यासाठी मी त्यावेळी तसं बोललो पण मला लाज वाटते की, मी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आणि त्यांच्या मूल्यांसाठी उभा राहिलो नाही.

I was one of the many Hindus who were willing to sacrifice the temple at #Ayodhya, and have a monument or hospital in its place, just so we can end this long standing conflict between the communities. Today I feel ashamed that I was willing to sacrifice righteousness at the altar…

