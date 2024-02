'मी फक्त त्याचा जीव घ्यायचं बाकी होतं'; स्विगी डिलेव्हरी बॉयवर एवढा का संतापला अभिनेता?

Ronit Roy Anger on swiggy boy : बॉलिवूड अभिनेता रोनित रॉय सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत असतो. सोशल मीडियावर रोनित रॉय फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. नुकताच त्यानं त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर केला असून त्यात स्विगीला टॅगही केलं आहे. त्यासोबत त्यानं स्विगीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. चला तर जाणून घेऊया नक्की काय प्रकरण आहे.

रोनित रॉयनं ट्विटरवर लिहिलं की मी जवळपास त्या स्विगी बॉयला मारून टाकलं होतं. त्याचं कारण सांगत त्यानं ही पोस्ट शेअर केली आहे. रोनित रॉय म्हणाला, स्विगी, मी तुमच्या एका राइडरला जवळपास मारुन टाकणार होतो. इलेक्ट्रिक मोपेड चालवणे याचा अर्थ येणाऱ्या ट्रॅफिकच्या विरुद्ध बाजूने चालवणे असा होत नाही. तुम्हाला त्यांच्या जीवाची काळजी आहे की फक्त बिझनेस आणि सगळं नेहमीसारखं सुरु राहिल?

@Swiggy I almost killed one of your riders. They definitely need instructions on riding.Riding those small electric mopeds doesn’t mean that they ride on the wrong side of the road onto oncoming traffic. But then, Do you even care for their lives or is it just business as usual?

— Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) February 25, 2024