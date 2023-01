'पाकिस्तान आणि ISIS...,' 'पठाण'वरून Kangana Ranaut हिने Shahrukh Khan ला डिवचलं...

Kangana Ranaut On Shahrukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) त्याच्या 'पठाण' (Pathaan) या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. काल 25 जानेवारी रोजी 'पठाण' प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटानं पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांना वेड लावलं आहे. इतकंच काय तर चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी रेकॉर्ड तोड कमाई केली होती. पठाणनं आता पर्यंत अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत. आता या चित्रपटावर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतनं (Kangana Ranaut) तिची प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिनं हे सांगितलं आहे.

कंगनानं हे ट्वीट तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरून शेअर केलं आहे. यावेळी अनेक लोक म्हणत आहेत की पठाणनंचा द्वेषावर प्रेमानं विजय... पण कोणचं प्रेम आणि कोणाचा द्वेष? यावर आधी स्पष्ट व्हा, कोण तिकिट विकत घेतय आणि कोणाला यश मिळतय? होय, हे भारताचे प्रेम आहे जिथे 80% हिंदू राहतात आणि इथे पठाण नावाचा चित्रपट बनवला जातो (ज्यात आपला शत्रू देश पाकिस्तान आणि ISIS दाखवले गेले होते आणि तो चित्रपट यशस्वी होत आहे, ही आपल्या भारताची भावना आहे जो द्वेष किंवा न्याय आहे. द्वेषावर आणि शत्रूंच्या घाणेरड्या राजकारणावर भारताचे प्रेम आहे. पण ज्या लोकांना मोठ्या आशा आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छिते की पठाण हा फक्त एक चित्रपट असू शकतो, गुंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम.

Which shows our enemy nation Pakistan and ISIS in good light is running successfully, it is this spirit of India beyond hate and judgements that makes it Mahan… it is the love of India that has triumphed hate and petty politics of enemies… cont

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2023