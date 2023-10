'कॉफी विथ करण 8' या दिवशी प्रेक्षकांच्या भेटील; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार

मुंबई : निर्माता करण जोहरने त्याच्या चॅट शो 'कॉफी विथ करण'च्या नव्या सीझनची घोषणा केली आली आहे. 'कॉफी विथ करण सीझन 8' मध्ये करण जोहर पुन्हा होस्ट म्हणून जबाबदारी स्वीकारणार आहे आणि बॉलिवूडपासून साऊथपर्यंतचे सगळे सेलिब्रिटी शोमध्ये त्यांची रहस्य उघड करतील. शेवटचा सीझनही खूप मनोरंजक होता. जिथे सारा अली खान, जान्हवी कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंग, अक्षय कुमार, विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे आणि समंथा रुथ प्रभू यांच्यासह अनेक स्टार्स यामध्ये सहभागी झाले होते. आता चाहत्यांच्या नजरा पुन्हा एकदा 'कॉफी विथ करण सीझन 8'च्या पाहुण्यांकडे खिळल्या आहेत. पाहा या शोचा टीझर व्हिडिओ.

'कॉफी विथ करण सीझन 8'च्या टीझरमध्ये करण जोहरची दुहेरी भूमिका दाखवण्यात आली आहे. तो पुन्हा एकदा त्याच्या जवळच्या मित्रांना आणि स्टार्सना शोमध्ये आमंत्रित करेल आणि त्यांची गुपितं उघड करेल. रॅपिड फायरची स्फोटक फेरी असेल याचीही त्याने पुष्टी केली आहे. त्याच्या या शोच्या प्रत्येक भागाला नेहमीच भरभरून प्रेम मिळालं आहे. जिथे अनेक बॅक टू बॅक प्रश्न असतात आणि सेलिब्रिटी पटकन उत्तर देतात.

तुम्ही 'कॉफी विथ करण सीझन 8' कधी आणि कुठे पाहू शकाल

प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा करण जोहरच्या शोचा नवीन सीझन OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहे. यावेळी पुन्हा 'कॉफी विथ करण सीझन 8' Disney+ Hotstar वर प्रसारित होईल. प्रेक्षक २६ ऑक्टोबर २०२३ पासून या सीझनचे भाग पाहू शकतील.

Who would have thought that his harshest critic is his own Konscience? Watch what's brewing between the two and get ready for season 8! #HotstarSpecials #KoffeeWithKaran Season 8 - Streams from 26th October. #KWKS8OnHotstar pic.twitter.com/E5FFmXuShP

