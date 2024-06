'कंगनाला CISF जवानाने कानशिलात लगावली', प्रश्न ऐकताच नाना पाटेकर म्हणाले 'हे तर फारच...'

हिमाचल प्रदेशातून (Himachal Pradesh) लोकसभा निवडणूक (LokSabha Election) जिंकणारी नवनिर्वाचित खासदार कंगना रणौतला (Kangana Ranaut) सीआयएसएफ (CISF) जवानाने कानशिलात लगावल्याने वाद निर्माण झाला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान केलेल्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर सीआयएसएफची महिला जवान कुलविंदर कौरने कंगनाच्या कानाखाली मारली. यानंतर यावर प्रतिक्रिया उमटत असताना ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही त्यावर भाष्य केलं आहे.

नाना पाटेकर यांना प्रसारमाध्यमांकडून कंगनाला कानशिलात लगावण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली. त्यावर त्यांनी हे फारच चुकीचं असून, असं होऊ नये अशी प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान त्यांनी यावेळी सरकारचं कौतुक करताना आतापर्यंत चांगलं काम केलं आहे आणि पुढेही काम करतीत असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

#WATCH | Actor Nana Patekar says, "We will put forth our issues and the government did a lot of good work...We will keep trying."

On Kangana Ranaut slapped by CISF woman constable, he says, "It is wrong and it should not have happened" pic.twitter.com/nnQTqNEVTf

— ANI (@ANI) June 7, 2024