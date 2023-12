अभिनेता श्रेयस तळपदेची शुटिंगदरम्यान अचानक बिघडली तब्येत, तातडीने रुग्णालयात दाखल!

Shreyas Talpade health deteriorated : मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदे (Shreyas Talpade) याची शुटिंगनंतर अचानक तब्येत ढासळल्याची माहिती समोर आली आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. मात्र, अद्याप यावर अधिकृत माहिती समोर आली नाही. श्रेयसला मुंबईतील अंधेरीच्या बेलेव्ह्यू रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटाचं शुटिंग सुरू असताना ही घटना घडली. शूटिंग संपल्यानंतर लगेचच तो बेशुद्ध पडला. त्याने सेटवर अक्षय कुमार देखील उपस्थित होता. त्यानंतर लगेच त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.

श्रेयसने दिवसभर शुटिंग पूर्ण केलं, तो पूर्णपणे ठीक होता आणि सेटवर सर्वांशी विनोद करत होता. त्याने थोडेसे अॅक्शन सीक्वेन्सही शूट केले. शूट संपल्यानंतर तो घरी निघाला असताना आणि त्याने पत्नीला सांगितलं की त्याला अस्वस्थ वाटतंय. तिने त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचं ठरवलं पण तो वाटेतच कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे.

Shreyas Talpade is fine now, his secretary says, it was case of High Blood pressure and he will be discharged tomorrow. First information was that he suffered severe heart attack and has undergone angioplasty. He is admitted in Bellevue Hospital, Andheri West, Mumbai.… pic.twitter.com/IxC8OOMASu

TRENDING NOW news

— Pankaj Shukla (@PankajShuklaa) December 14, 2023