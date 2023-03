Big Band Theory मुळे नवा वाद, Madhuri Dixit चा उल्लेख थेट...! चाहत्यांमध्ये संताप, नेटफ्लिक्सला नोटीस

Notice To Netflix Because Of Big Band Theory Madhuri Dixit Scene : बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचे (Madhuri Dixit) आजही लाखो चाहते आहेत. माधुरीनं तिच्या अभिनय आणि डान्सनं प्रेक्षकांची मने जिंकली. माधुरी सोशल मीडियावर सक्रिय असल्याचे दिसते. सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत ती चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. माधुरीच्या सौंदर्याविषयी तर आजही प्रेक्षक बोलताना दिसतात. दरम्यान, राजनीतिक विश्लेषकांनी 'बिग बैंग थ्योरी' (Big Band Theory) च्या एका एपिसोडवरून नेटफ्लिक्स कंपनी नेटफ्लिक्सला एक नोटीस पाठवली आहे. तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की त्या एका एपिसोडमध्ये माधुरी दीक्षित विषयी असं काय म्हणाले की चक्क त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तर 'बिग बँग थिअरी ' च्या या एपिसोडमध्ये माधुरीविषयी बोलताना 'आक्षेपार्ह शब्द' वापरले आहेत. त्यामुळे आता माधुरीचे चाहते सुद्धा त्यांना पाठिंबा देत आहेत.

'बिग बँग थिअरी ' च्या दुसऱ्या सीझनच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये जिम पार्सन्स ज्यानं शेल्डन कपूरची भूमिका आणि कुणाल नायरनं साकारलेल्या राज कुथरापल्लीच्या भूमिकेनं माधुरी दीक्षित आणि ऐश्वर्या रायची (Aishwarya Rai) तुलना केली आहे. डायलॉग बोलत ते जीममध्ये बोलतात की ऐश्वर्या ही गरीबांची माधुरी दीक्षित आहे. त्यानंतर राज कुथरापल्लीची भूमिका साकारणारा कुणआर नायर म्हणाला, 'ऐश्वर्या राय देवी सारखी आहे तर तिच्या तुलनेत माधुरी ही Leprous Prostitute आहे.'

Recently, I came across an episode of the show Big Bang Theory on Netflix where Kunal Nayyar's character uses an offensive and derogatory term to refer to the legendary Bollywood actress @MadhuriDixit. As a fan of Madhuri Dixit since childhood, I was deeply disturbed by the… pic.twitter.com/pvRCKd5Ne4

— Mithun Vijay Kumar (@MVJonline) March 22, 2023