Pradeep Sarkar Death: प्रदीप सरकार यांचं निधन; बॉलिवूडनं गमावला संवेदनशील दिग्दर्शक

Pradeep Sarkar Death: यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच अनेक कलाकारांनी जगाचा निरोप घेतला. अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते सतीश कौशिक यांच्या निधनामागोमागच आणखी एक मोठं नाव जगाचा निरोप घेऊन या वर्तुळातून बाहेर पडलं आहे. हिंदी आणि बंगाली चित्रपट जगतात एक संवेदनशील दिग्दर्शक अशी ओळख असणाऱ्या प्रदीप सरकार यांनी वयाच्या 68 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. शुक्रवारी त्यांच्या निधनाचं वृत्त समोर आलं. (parineeta director Pradeep Sarkar Dies at the age of 68 )

सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या काही काळापासून ते किडनीच्या आजाराशी झुंज देत होते. गुरुवारी रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास त्यांना त्रास होऊ लागला. त्यांच्या शरीरातील पोटॅशियमची मात्र प्रमाणापेक्षा कमी झाली होती. परिस्थिती अधिक बिघडल्याचं लक्षात येताच त्यांना मुंबईतील रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण, डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांचे प्राण वाचवता आले नाहीत.

सरकार यांच्या निधनाचं वृत्त कळताच कलाजगतातून अनेक कलाकारांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिल्याचं पाहायला मिळालं. अभिनेता अजय देवगन, अभिषेक बच्चन यांनी ट्विट करत सरकार यांना श्रद्धांजली वाहिली. 'या धक्कादायक बातमीनं आज जाग आली. तुमच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो दादा... मला तुमच्या आयुष्यातील एक लहानसा घटक बनवून घेतल्याबद्दल आभारी आहे... तुमची आठवण कायमच येत राहील', असं अभिषेकनं ट्विट करत लिहिलं.

Terrible news to wake up to. Rest in peace Dada. Thank you for the love and for making me a small part of your life. Will miss you. #PradeepSarkar pic.twitter.com/bFxwm8iNqI

— Abhishek (@juniorbachchan) March 24, 2023