'मला साधा ब्रेकफास्ट करु दिला नाही, बेडरुममधून नेलं अन्...'; अटकेनंतर अल्लू अर्जून पहिल्यांदाच बोलला

Allu Arjun Arrest: 'पुष्पा 2' चित्रपटामुळे संपूर्ण देशभरात चर्चेत असलेल्या दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जूनच्या (Allu Arjun) अडचणी वाढल्या आहेत. हैदराबाद पोलिसांनी (Hyderabad Police) अल्लू अर्जूनला (Allu Arjun) अटक केली आहे. संध्या चित्रपटगृहात झालेल्या चेंगराचेंगरीत एका महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी अल्लू अर्जूनला अटक करण्यात आली आहे. अल्लू अर्जूनला पोलिसांनी त्याच्या राहत्या घरातून बेड्या ठोकल्या आहेत. कोर्टात हजर करण्यात आलं असता त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान अल्लू अर्जूनने यावर आक्षेप नोंदवला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अल्लू अर्जूनने आपल्याला ज्याप्रकारे अटक करण्यात आली त्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. पोलिसांनी आपल्याला नाश्ता पूर्ण करु दिला नाही असं अभिनेत्याचं म्हणणं आहे. तसंच आपल्याला थेट बेडरुममधून उचललं असाही दावा केला आहे. आपल्याला कपडे बदलण्याची संधीही दिली नाही असं अल्लू अर्जूनचं म्हणणं आहे. पण समोर आलेल्या व्हिडीओत अभिनेता लिफ्टमध्ये जाताना दिसत आहे. सुरुवातीला अल्लू अर्जून साध्या टी-शर्टमध्ये दिसत असून, नंतर हुडी घातलेली दिसत आहे. या हुडीवर फ्लॉवर नही, फायर है असं लिहिलेलं आहे.

अल्लू अर्जूनच्या अटकेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये अल्लू अर्जूनच्या अवतीभोवती गर्दी दिसत आहे. अल्लू अर्जूनने या व्हिडीओत सफेद रंगाचा टी-शर्ट घातला आहे. या टी-शर्टवर हिंदीत 'फ्लॉवर नही, फायर है' असं लिहिलं होतं. व्हिडीओत अभिनेता चहा पिताना दिसत आहे. यावेळी त्याची पत्नी स्नेहा रेड्डी अटक होत असल्याने चिंताग्रस्त दिसत आहे. यावेळी अल्लू अर्जून पत्नीला समजावतो. चहा संपवल्यानंतर अभिनेता पोलिसांसह त्यांच्या गाडीत बसून निघून जातो. पोलिसांनी अल्लू अर्जूनचा अंगरक्षक संतोष यालाही अटक केली आहे.

But what's his fault? Isn't crowd control the police's responsibility? pic.twitter.com/bZoPa0LIdh

Actor #AlluArjun arrested days after a woman was killed in a stampede at a 'Pushpa 2' screening in Hyderabad.

अभिनेत्याला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला हैदराबादच्या चिक्कडपल्ली पोलीस ठाण्यात नेले. या प्रकरणासंदर्भात अभिनेत्याची येथे चौकशी केली जाणार आहे. अभिनेत्याचे सासरेही येथे पोहोचले आहेत. पोलिसांनी अल्लू अर्जुनलाही वैद्यकीय चाचणीसाठी नेलं. तक्रारीच्या आधारे, अभिनेता अल्लू अर्जुन, त्याची सुरक्षा टीम आणि थिएटर व्यवस्थापनाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 105 आणि 118 (1) अंतर्गत चिक्कडपल्ली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun being taken for medical examination from Chikkadpally police station in Hyderabad

As per L Ramesh Kumar, ACP Chikkadpally, Allu Arjun has been arrested in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4. pic.twitter.com/uKhCxYYcew

— ANI (@ANI) December 13, 2024