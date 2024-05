'कोणी असा विचार केला होता...', अटल सेतू पाहिल्यानंतर रश्मिका मंधाना स्पष्टच बोलली

बॉलिवूड अभिनेत्री रश्मिका मंधानाने (Rashmika Mandana) मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अटल सेतूचं (Mumbai Trans Harbour Link Atal Setu) कौतुक केलं आहे. अटल सेतू पाहिल्यानंतर तिने असं काही होऊ शकतं याची कोणी कल्पना केली होती अशा शब्दांत स्तुतीसुमनं उधळली. आता आपण सहजपणे मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास करु शकतो. भारत आता फार वेगाने प्रवास करत असून, गतीने विकास होत आहे. आता कोणीही आपल्याला थांबवू शकत नाही असं रश्मिकाने म्हटलं आहे.

"आता 2 तासांचा प्रवास फक्त 20 मिनिटात करु शकतो. यावर खरं तर विश्वासच बसत नाही. असं काही शक्य होऊ शकतं असा कोणी विचार केला होता. आज नवी मुंबई ते गोवा, गोवा ते मुंबई आणि बंगळुरुपासून मुंबईपर्यंतचा प्रवास अगदी सहज करण्यात आला आहे. इतक्या उत्तम पायाभूत सुविधा उभारल्याचं पाहून मला फार अभिमान वाटत आहे," अशी भावना रश्मिकाने व्यक्त केली आहे.

#WATCH | Mumbai: On the Mumbai-trans Harbour Link (MTHL) Atal Setu, Actor Rashmika Mandana says, "Who would have thought that something like this would have been possible. Now we can easily travel from Mumbai to Navi Mumbai. India is moving very fast and growing at a fast pace.… pic.twitter.com/ACwSoSNaa7

TRENDING NOW news

— ANI (@ANI) May 14, 2024