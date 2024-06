'लाज वाटायला हवी...'; वसईत भररस्त्यात तरुणीची हत्या झाल्यानंतर रवीना टंडन संतप्त; म्हणाली, 'तिला वाचवू...'

Raveena Tondon On Vasai Murder Case : मुंबईच्या वसई परिसरात 18 जून रोजी रोहित यादव नावाच्या एका तरुणानं सगळ्यांसमोर आरती नावाच्या तरुणीची हत्या केली. या संपूर्ण प्रकरणाचा सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आला आहे. ज्यात तो आरोपी हा क्रुरतेनं त्या तरुणीची हत्या करताना दिसत आहे. तर तिथे उपस्थित असलेले लोक हे या घटनेला पाहत राहिले. त्यांनी काहीही केलं नाही त्याचा व्हिडीओ पाहून बॉलिवूड अभिनेत्री रवीना टंडन ही संतापली आहे. तिनं या सगळ्या लोकांवर संताप व्यक्त केला आहे आणि त्यासोबत लाज वाटत असल्याचं सांगितलं.

रवीना टंडननं ट्विटरवर या सगळ्या घटनेचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत तिनं लिहिलं की 'तिथे उपस्थित असलेले सगळे लोक तिला वाचवू शकत होते... ही लाजिरवानी गोष्ट आहेय. हे पाहून माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. काहीवेळा लोकांनी फक्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, जरी ते करण्यासाठी तुम्हाला स्वतःचा जीव धोक्यात टाकावा लागत असला तरी. त्याच्याकडे टोकदार अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती. तिथे फक्त दोन लोकांनी धैर्यानं काम करणं गरजेचं आहे. खरंतर, असे शहाणपणा करणारे लोक खऱ्या आयुष्यात भित्रे असतात. जसा कोणी विरोध करतंय हे पाहतात तेव्हा पळून जातात. असे खोटे लोक खोट्याच्या मागे लपतात.'

All bystanders could’ve easily saved her … Shame . My blood boils to see that no one came forward . . Sometimes one just has to have that presence of mind . Even if it means putting yourself on the line . He did not have any sharp object. All it needed was two guys to muster… https://t.co/KQ3spqHRPo

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 19, 2024