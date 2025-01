'गेम चेंजर' पाहायला जाताय? त्याआधी वाचा चित्रपटाचा Audience रिव्ह्यू

Game Changer Review: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणारा 'गेम चेंजर' हा चित्रपट नुकताच सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाविषयी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती आणि आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात प्रेक्षकांची गर्दी पाहायला मिळणार असल्याचं दिसत आहे. एस. शंकरच्या दिग्दर्शनात साकारलेल्या या चित्रपटात अभिनेता राम चरण आणि अभिनेत्री कियारा अडवाणी मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. या चित्रपटाचा रन टाइम हा 2 तास 44 मिनिटे इतका असून, 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या राम चरणच्या 'विनय विद्या रामा' या चित्रपटानंतर राम चरणचा हा दुसरा वैयक्तिक मुख्य भूमिकेतील चित्रपट आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर तर 'गेम चेंजर'च्याच चर्चा सुरू आहेत.

'गेम चेंजर'च्या सोशल मिडीयावरील चर्चेत या चित्रपटाचे रिव्ह्यू सुद्धा येण्यास सुरुवात झाली आहे. या चित्रपटातून राम चरण हा तीन वर्षांनंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. या चित्रपटात राम चरण दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहे. राम चरण चित्रपटात वडील आणि मुलगा या दोन्ही भूमिका साकारताना दिसत आहे. राम चरणने याआधी 'आरआरआर' या चित्रपटातून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. 'आरआरआर' या चित्रपटाने जगभरात एक हजार कोटींहून अधिक कमाई केली होती. आता त्यांचा 'गेम चेंजर' हा चित्रपटसुद्धा तितकंच यश मिळवू शकेल का? हे पाहणं सुद्धा औत्सुक्याचं ठरेल.

The second half starts on superb note with a 20 minute flashback that reminds us of Vintage shankar

The heart and soul of the film is a 20 minute flashback -review by Venky reviews

blockbuster @shankarshanmugh #Gamechanger pic.twitter.com/ztjzl7qbfE

