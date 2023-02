Swara Bhaskar ने दिलेली लग्नाची Hint; 'त्या' पोस्टचा अर्थ चाहत्यांना आता समजला

Swara Bhaskar Marriage: अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिनं आपला प्रियकर समाजवादी पार्टीचा युवा नेता फहाद अहमद (Swara Bhaskar and Fahad Ahmad) याच्यासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. सध्या त्या दोघांच्या तूफान चर्चा सोशल मीडियावर पसरल्या आहेत. हा फहाद अहमद नक्की आहे तरी कोण? याकडेही सगळ्यांना उत्सुकता आहे. परंतु आज आम्ही तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हालाही कदाचित आश्चर्याचा धक्का बसेल. सध्या स्वरा भास्करच्या लग्नामुळे तिच्या चाहत्यांना आनंदाचा धक्का बसला असून आता तिनं सोशल मीडियावरून (Social Media Viral Post) शेअर केलेल्या व्हिडीओमधून स्वरानं आपल्या आणि फहादच्या प्रेमकथेबद्दल थोडक्यात एका व्हिडीओतून मांडले आहे. व्हिडीओच्या सुरूवातीलाच तुम्ही पाहू शकता की स्वरानं एक पोस्ट त्यात टाकली आहे. त्यावरून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. (swara bhaskar instagram post she has already given marriage hint to the audience)

आपला बॉयफ्रेंड हिमांशू शर्मासोबतच्या ब्रेकअपनंतर (Swara Bhaskar Breakup With Himanshu Sharma) स्वरानं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली होती. ज्या पोस्टची सर्वत्र चर्चा झाली होती. या पोस्टमध्ये स्वरा एका मुलासोबत बेडवर दिसते आहे. त्या दोघांचेही चेहरेहे झाकले आहेत. त्यामुळे ती व्यक्ती नक्की कोण आहे याबद्दल कुणालाच कल्पना नव्हती. त्यानंतर या पोस्टची तिनं कुठेच वाच्यता केली नव्हती परंतु अखेर या मिस्ट्री मॅनवरचा पडदा उडाला असून तो फहाद अहमद असल्याचे सिद्ध झाले आहेत. हीच व्हायरल पोस्ट स्वरानं नुकत्याच पोस्ट केलेल्या इन्टाग्राम व्हिडीओच्या अगदी पहिली आहे.

त्या व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये स्वरानं लिहिलं होतं की This Could be Love. या कॅप्शनवरून तिच्या चाहत्यांना अनेकांसोबतच्या तिच्या लिकंअपच्या चर्चा रंगवल्या होत्या परंतु अखेरपर्यंत तिच्या लग्नाची भनक किंवा ती व्यक्ती कोण होती याचा थांगपत्ता कुणालाच लागला नाही. त्यामुळे चाहते संग्रमांत पडले. परंतु आता त्या पोस्टचा अर्थ सगळ्यांनाच लागतो आहे. त्या पोस्टमध्ये स्वराचा आणि तिच्यासोबत असणाऱ्या व्यक्तीचा काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. परंतु तो फहाद अहमद असल्याचे कळते आहे.

ही पोस्ट तिनं यावर्षीच्या 8 जानेवारी रोजी पोस्ट केली होती तेव्हा तिचे हिमांशू शर्मा ह्याच्याशी नुकतेच ब्रेकअप झाले होते तेव्हा त्याच्याशी झालेल्या ब्रेकअपनंतर स्वरा भास्कर पुन्हा एकदा रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चांना सुरूवात झाली होती. परंतु तो दुसरा तिसरा कोणी नसून फहाद अहमदच आहे. एक म्हणजे आज समोर आलेल्या माहितीनुसार 6 जानेवारी 2023 ला त्या दोघांचे लग्न झाले आणि त्यानंतरच दोन दिवसांनी म्हणजेच 8 जानेवारीला तिनं हे चर्चेत राहणारी पोस्ट व्हायरल केली होती.

दुसरं म्हणजे नुकत्याच टाकलेल्या या व्हिडीओतून स्वराची ती पोस्ट पहिलीच दिसते आहे.