दिल्लीत राहुल गांधींच्या गाडीचा पाठलाग; फोटो दाखवत केले इशारे, काँग्रेस नेत्याने पुढे काय केलं पाहा

सासरच्यांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या इंजिनिअर अतुल सुभाषला (Atul Subhash) न्याय द्यावा अशी मागणी करत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) यांच्या वाहनाचा पाठलाग केला. अतुल सुभाषचा फोटो दाखवत त्यांनी राहुल गांधींचं या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी धावत्या कारमधून त्यांच्याकडे चौकशी केली आणि शेवटी त्यांच्या दिशेने चॉकलेट फेकत उत्तर दिलं.

34 वर्षीय तंत्रज्ञ अतुल सुभाषने विभक्त झालेली पत्नी निकिता सिंघानिया आणि तिच्या कुटुंबीयांवर खोटे गुन्हे दाखल करून आपला आणि आपल्या कुटुंबियांचा छळ केल्याचा आरोप करत 9 डिसेंबर रोजी आत्महत्या केली. 80 मिनिटांच्या व्हिडिओ आणि 24 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये अतुलने आरोप केला आहे की निकिताने पैसे उकळण्यासाठी अनेक केसेस केल्या होत्या आणि त्यांना त्यांच्या मुलाला भेटण्यासही नकार दिला होता.

अतुल सुभाषच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण देशभरात हा मुद्दा चर्चेत असून, महिलांकडून होणारा कायद्याचा गैरवापर यासंदर्भात वाद-विवाद सुरु आहे. पण सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील कोणत्याही नेत्याने यावर भाष्य करत मुद्दा उपस्थित केलेला नाही.

