'ते सेटवर मारहाण करायचे आणि...'; अभिनेत्रीचे दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप

Vanangaan Movie : मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री ममिता बैजूनं दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप लगावले आहेत. ममितानं सगळ्यात आधी बालासोबत त्याच्या 'वनंगान' मध्ये काम केलं होतं. पण त्यानंतर तिनं हा चित्रपट सोडला. ममिता बैजूनं सांगितलं की बाला तिला सेटवर ओरडायचे आणि मारहान देखील करायचे. 'वनंगान' या चित्रपटामध्ये ममिका बैजूला लीड अभिनेत्री म्हणून साइन करण्यात आलं होतं. तर चित्रपटात सूर्या महत्त्वाच्या भूमिकेत होता. मात्र, त्यानंतर दोन्ही कलाकारांनी हा चित्रपटमध्येच सोडला.

सूर्यानं बाला यांच्या या चित्रपटाला सोडण्याचं कारण त्यांच्यात असलेले क्रिएटिव्ह डिफरन्सेस. मात्र, ममिकानं बैजूनं हा चित्रपट तिच्यावर झालेल्या हानामारीमुळं झाला होता. यावेळी तिनं 94.3 क्लब एफएममध्ये मुलाखत दिली होती, त्यावेळी या सगळ्या गोष्टींविषयी सांगितलं. ममिता बैजूनं सांगितलं की 'चित्रपटात विलादिचम्पातु नावाची एक गोष्ट आहे, त्याला पाहून मी विचारलं की मी म्हणजेच माझी भूमिका चित्रपटात बराच काळापासून त्याचा सराव करते का? की असं दाखवण्यात येणार आहे की पहिल्यांदा ती याचा सराव करणार आहे. त्यांनी मला सांगितलं की माझ्या भूमिकेला याचा खूप अनुभव आहे असं दाखवण्यात आलं आहे. तर अशा परिस्थितीत मला त्यासाठी एक्सपर्ट असं गरजेचं आहे ना? कारण परफॉर्म करताना ड्रम वाजवत गाणं गावं लागेल आणि यासाठी एक खास अंदाज देखील असतो.'

