Tumbbad Box Office : 'तुंबाड'ची री-रिलीज छप्परफाड कमाई 1.65 कोटींच ओपनिंग, स्वतःचाच रेकॉर्ड मोडला

बॉलीवूडमधील हॉरर चित्रपट 'तुंबाड' पुन्हा एकदा 13 सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाची प्रचंड क्रेझ आहे. हा चित्रपट पहिल्यांदा प्रदर्शित झाला तेव्हा फारशी कमाई करू शकला नसला तरी पुन्हा प्रदर्शित झाल्यावर चित्रपटाने जबरदस्त ओपनिंग मिळवली आहे. 2018 मध्ये पहिल्यांदा प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या शुक्रवारी 65 लाख रुपयांचा गल्ला जमवला होता, परंतु पुन्हा रिलीज करताना त्याने त्याचा सहा वर्षांचा विक्रम मोडला.

चित्रपटाच्या पुन्हा प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनबद्दल सांगायचे तर, 'तुंबाड'ने 1.65 कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचे भरभरून प्रेम मिळत आहे. कमाईच्या बाबतीत सोहम शाहच्या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी करीना कपूरच्या 'द बकिंघम मर्डर्स'ला मागे टाकले आहे. करिनाचा हा चित्रपट 13 सप्टेंबरला प्रदर्शित होत आहे. पहिल्याच दिवशी 'द बकिंगहॅम मर्डर्स'ने देशात केवळ 1.15 कोटी रुपयांचे कलेक्शन केले आहे.

When #Tumbbad first hit theatres in 2018, it had collected 65 lakhs on Friday, 1.15 cr on Saturday and 1.45 cr on Sunday.

In a remarkable twist, the film delivers a big surprise by collecting a significantly higher amount on its *re-release* Friday.

The tremendous love and… pic.twitter.com/NNLstlFpga

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 14, 2024