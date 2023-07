'हिंमत असेल तर जवानसोबत...', Shah Rukh Khanच्या आगामी चित्रपटाची स्तुती केल्याने विवेक अग्निहोत्री ट्रोल

Shah Rukh Khan : 'द काश्मिर फाइल्स' या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री हे नेहमीच कोणताही चित्रपट आला की त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया देतात. यावेळी त्यांनी बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानच्या जवान चित्रपटाविषयी वक्तव्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी वक्तव्य केलं की शाहरुखचा जवान हा चित्रपट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर असेल. तर विवेक अग्निहोत्रीच्या या वक्तव्यावर नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'जवान'चा प्रीव्ह्यू हा 10 जुलै रोजी प्रदर्शित झाला. 'पठान' प्रमाणे शाहरुख या चित्रपटात जबरदस्त अॅक्शन करताना दिसणार आहे. त्यामुळे जवान पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. या चित्रपटात शाहरुख डबल रोल साकारताना दिसणार आहे. शाहरुखची एक भूमिका ही IPS ऑफिसरची आहे तर दुसरी भूमिका ही व्हिलनची आहे. याच चित्रपटावरह विवेक अग्निहोत्री प्रतिक्रिया दिली आहे.

We aren’t in Bollywood game and terms like ‘clash’ etc. are for stars and media. I can guarantee S RK’s Jawan will be an all-time blockbuster. But after seeing it please also see our small film about India’s greatest victory in a war you know nothing about. #TheVaccineWar https://t.co/gYE2iUdIos

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 12, 2023