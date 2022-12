Coronavirus: देशातल्या शाळा, कॉलेज, विद्यापीठांना अलर्ट नोटीस जारी

Corona Return : चीन जपान अमेरिकेत वाढत्या कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार (Central Government) अॅक्शन मोडवर (Action Mode) आलीय. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसूख मांडवीय (Mansukh Mandaviya) यांनी आज एक हायव्होल्टेज मिटींग घेतलीय. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने अलर्ट नोटीस (Alert Notice) जारी केलीय. कोरोना अजूनही संपलेला नाही, कोणत्याही परिस्थितीला तोंड द्यायला तयार राहा असं मांडवीय यांनी म्हटलंय. देशातल्या शाळा, कॉलेज, विद्यापीठांना कोरोना अलर्ट नोटीस जारी करण्यात आलीय. या शिवाय देशात पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसक्ती (Masks Mandatory) लागू होण्याची शक्यता आहे अशी सूत्रांची माहिती आहे.

शाळा, कॉलेजमध्ये काळजी घेण्याचं आव्हान

बैठकीत सर्वात महत्त्वाची चर्चा झाली ती शाळा-कॉलेजमध्ये काय खबरदारी घेतली जावी यावर. सगळ्यात जास्त गर्दी ही शाळा-कॉलेजमध्ये होत असते. त्यामुळे इथे जास्त काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांची सातत्याने तपासणी करावीत असंही सांगण्यात आलं आहे. ज्यांना आधीपासूनच काही आजार आहेत, त्यांना ताप किंवा सर्दी झाली तर ताबडतोब डॉक्टरकडे जाऊन तपासणी करावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

In view of the rising cases of #Covid19 in some countries, reviewed the situation with experts and officials today.

COVID is not over yet. I have directed all concerned to be alert and strengthen surveillance.

