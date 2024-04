13 वर्षांच्या मुलीला आनंद महिंद्रांनी दिली नोकरीची ऑफर; निकीताचे धाडस ऐकून तुम्हीही कौतुक कराल

Ananad Mahindra: देशातील दिग्गज उद्योजक आनंद महिंद्रा हे सोशल मीडियावर खूप अॅक्टिव्ह असतात. अनेकदा ते ट्विटर (एक्स)वर नवीनवीन आयडिया व अपडेट शेअर करत असतात. इतकंच नव्हे तर, देशात घडणाऱ्या घडामोडींबद्दलही ते मत व्यक्त करत असतात. एखाद्याचे कौतुक करण्याची संधीही ते सोडत नाहीत. तरुणाईंमध्ये आनंद महिंद्रा हे खूप लोकप्रिय आहेत. अलीकडेच त्यांनी केलेले एक ट्विट लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यांनी 13 वर्षांच्या मुलीला थेट नोकरीची ऑफर दिली आहे. काय घडलं नेमकं? जाणून घ्या.

आनंद महिंद्रा यांनी शनिवारी एक ट्विट केलं आहे. त्यात त्यांनी 13 वर्षांच्या मुलीच्या शौऱ्याची कहाणी सांगितली आहे. या मुलीने प्रसंगावधान राखत तिच्या लहान बहिणीचा जीव वाचवला आहे. निकीता असं या मुलीचं नाव आहे. निकीताच्या या धाडसाचे आनंद महिंद्रा यांनी कौतुक करत त्यांना थेट नोकरीची ऑफर दिली आहे. निकीता ही उत्तर प्रदेशची रहिवाशी आहे.

उत्तर प्रदेशच्या बस्तीयेथील ही घटना आहे. 13 वर्षांच्या निकिताने अॅलेक्सा डिव्हाइसच्या मदतीने घरातून माकडांना हुसकावून लावले आहे. इतकंच नव्हे तर तिच्या प्रसंगावधानाने तिने 15 महिन्यांच्या बहिणीचे प्राणही वाचवले आहेत. निकिता जेथे राहते त्या भागात माकडांचा उच्छाद आहे. त्यांच्या घरी पाहुण आले होते. मात्र, त्यांच्याकडून चुकून घराचा गेट खुला राहिला. त्यातून काही माकडं घरात घुसली त्यांनी घरातील वस्तु फेकण्यास सुरुवात केली. तिथेच निकिताची लहान बहिण खेळत होती. माकडं बाळाकडे जास असतानाच निकिताने प्रसंगावधान राखत अॅलेक्सा या डिव्हाइसला कमांड करत कुत्र्याचा आवाज प्ले करण्यास सांगितला.

The dominant question of our era is whether we will become slaves or masters of technology.

The story of this young girl provides comfort that technology will always be an ENABLER of human ingenuity.

Her quick thinking was extraordinary.

What she demonstrated was the… https://t.co/HyTyuZzZBK

